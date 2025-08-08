Un preso mata a su compañero de celda con la tapa de una lata de atún en una prisión de Murcia

Durante la madrugada de este viernes, un interno del centro penitenciario Murcia I, ubicado en la pedanía Sangonera la Verde, ha matado a su compañero de celda utilizando la tapa metálica de una lata de atún, según confirmaron a Europa Press fuentes próximas al caso. El aviso lo dio un funcionario de prisiones, que alertó de inmediato a los servicios correspondientes. Ambos reclusos, de nacionalidad marroquí, compartían estancia en el departamento considerado más «tranquilo» del penal.