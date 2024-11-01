La presión social fuerza la salida del fondo proisraelí KKR de Viña Rock

Aunque aún no se ha hecho efectivo en el Registro Mercantil, uno de sus promotores históricos ha comprado al fondo las acciones que la matriz Superstruct tenía del festival de Villarrobledo y ha cesado de todos sus cargos en la matriz Superstruct.
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La recien creada Orange Alive Art S.L. se presenta como una entidad completamente independiente, pero las investigaciones y sectores críticos apuntan a que los protagonistas del cambio son las mismas personas que ya gestionaban el festival bajo el paraguas del fondo KKR
El Viña Rock nos está tomando el pelo: La falsa "ruptura" con KKR que toda la industria se ha tragado
erikoz.substack.com/p/vina-rock-2026-falsa-ruptura-kkr-contrato-ayunta
De verdad, no han pensado que eso se iba a saber.
hay que darles en la butxaca
que es donde les duele.
Y a los yonkis también,
y sin sufrir mucho, pues la porquería que venden
es tóxica, innecesaria y con la que perdemos lo más importante que tenemos...
nuestro tiempo.