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La presión social fuerza la salida del fondo proisraelí KKR de Viña Rock

La presión social fuerza la salida del fondo proisraelí KKR de Viña Rock

Aunque aún no se ha hecho efectivo en el Registro Mercantil, uno de sus promotores históricos ha comprado al fondo las acciones que la matriz Superstruct tenía del festival de Villarrobledo y ha cesado de todos sus cargos en la matriz Superstruct.

| etiquetas: sionistas , israel , festival , música
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11 comentarios
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Comentarios destacados:      
tul #1 tul
ahora lo controlaran tras una empresa pantalla
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Trifasico #2 Trifasico *
#1 Asi es.
La recien creada Orange Alive Art S.L. se presenta como una entidad completamente independiente, pero las investigaciones y sectores críticos apuntan a que los protagonistas del cambio son las mismas personas que ya gestionaban el festival bajo el paraguas del fondo KKR

El Viña Rock nos está tomando el pelo: La falsa "ruptura" con KKR que toda la industria se ha tragado
erikoz.substack.com/p/vina-rock-2026-falsa-ruptura-kkr-contrato-ayunta
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Alegremensajero #3 Alegremensajero
#1 #2 Se van a reír de sus putas madres.
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Urasandi #8 Urasandi
#2 Si vendieron caro algo defenestrado es que es un paripé
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hazardum #9 hazardum
#2 Joder, es que a veces parece que vivimos en una mala película con guionistas pesimos xD

De verdad, no han pensado que eso se iba a saber.
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#4 jorgeesc
#1 ya es la segunda vez que lo leo...y la primera era como dices, imagino que también está.
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josde #7 josde
#1 Los mismos sin dar la cara ni salir a la luz
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loborojo #6 loborojo
Ahora sí que sí que no se lo cree nadie
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#10 pirat *
Parece que algunos se están haciendo KaKita...
hay que darles en la butxaca
que es donde les duele.
Y a los yonkis también,
y sin sufrir mucho, pues la porquería que venden
es tóxica, innecesaria y con la que perdemos lo más importante que tenemos...
nuestro tiempo.
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#11 pirat *
Hay que ser desalmado para financiar el sufrimiento del resto de personas del planeta por chorradas prescindibles.
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CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
Pues ahora es cuando más boicot, por pusilánimes, cobardes e interesados
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menéame