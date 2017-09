Los que mandan en Murcia no cesan en su loable intento de promocionarla y que no deje de estar en el candelero nacional. Lástima que su premisa de marketing sea: "Que hablen... aunque sea mal o para reírse". La política institucional en Murcia es un auténtico desastre; desde que los socialistas se autodestruyeron, y tardaron varios años en conseguirlo, la cosa no ha dejado de empeorar.