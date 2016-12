El presidente rumano rechaza a la socialdemócrata Shhaideh como jefa de Gobierno

El presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, rechazó el martes a la candidata socialdemócrata a la jefatura de gobierno, Sevil Shhaideh, que se habría convertido en la primera primera ministra mujer y musulmana de la UE. "He analizado apropiadamente los argumentos a favor y en contra, y he decidido no aceptar esta propuesta, declaró Iohannis en una alocución. Rumanía, que celebró elecciones legislativas el pasado 11 de diciembre, ha entrado en una fase de incertidumbre política por la amplia victoria cosechada por los socialdemócratas.