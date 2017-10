Presidente de RTVE, sobre la censura denunciada por el 1-O: "No tengo tiempo de leer su informe"

El Consejo de Informativos de TVE ha publicado un informe en el que critica duramente la cobertura del 1-O y la crisis en en Catalunya. El documento, de 72 páginas, detalla ejemplos concretos de "manipulación" en varios programas de La 1 de TVE y el Canal 24 horas y critica que no se realizara una cobertura especial el día del referéndum, como hicieron otras cadenas. Preguntado por dos diputados de ERCy UP, José Antonio Sánchez ha respondido a ambos con la misma excusa: "No he tenido tiempo de leer el informe porque tengo mucho trabajo".