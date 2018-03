El presidente del Parlamento británico reprende al ministro de Asuntos Exteriores por "lenguaje sexista" [EN]

El presidente de la Cámara de los Comunes del Reino Unido, John Bercow, ha reprendido al ministro de Relaciones Exteriores, Boris Johnson, por usar un lenguaje sexista. Johnson se había referido a la portavoz laborista de Exteriores, Emily Thornberry, como Lady Nugee, por el apellido del esposo de Thornberry. Bercow le recordó que a los parlamentarios se les llama por sus nombres y no por los de sus esposos: "ese lenguaje no es legítimo. No se lo permitiré". Johnson terminó disculpándose por su "inadvertido sexismo".