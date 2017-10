El presidente de Nigeria afirma que no permitira "el desmembramiento del país"

El presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, ha dicho que no permitirá que el país sea desmembrado, en referencia a los conflictos de secesión de la región de Biafra y a la insurgencia de Boko Haram. Buhari ha sostenido que "grupos altamente irresponsables" están pidiendo el "desmembramiento del país". "No podemos y no permitiremos tal defensa", ha remarcado en su discurso por el día de la independencia del país.En los últimos meses, los separatistas que abogan por un estado independiente para la región de Biafra han cobrado fuerza.