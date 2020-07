El Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador minimiza uso de mascarillas para la reactivación económica

López Obrador minimizó la importancia de portar mascarillas durante la pandemia, diciendo que usarlas -como recomendó su secretario de Hacienda- para reactivar la economía sería “desproporcionado”. “Si fuese el cubrebocas una opción para la reactivación,pues me lo pongo de inmediato,pero no es así. Yo sigo las recomendaciones de los científicos”, declaró y afirmó:“Es la sana distancia y la libertad”. Luego criticó que la prensa resalte el número de muertos en países con jefes de Estado que no usan mascarillas, incluyendo a México, EEUU y Brasil