El presidente lituano reclama a la Unión Europea un acuerdo por un impuesto a los importadores contaminantes [EN]

Gitanas Nauseda, presidente de Lituania, ha llamado a la Unión Europea a acordar un impuesto fronterizo a los productos de primera necesidad si sus productores no logran adherirse a los requisitos medioambientales y de seguridad nuclear de la Unión Europea. El presidente cree que es necesario hacerlo para asegurar una competición justa en el mercado comunitario [...] Nauseda también subrayó que la electricidad producida por plantas nucleares inseguras que no se adhieran a estos requisitos no debería entrar en el mercado de la Unión Europea.