Presidente filipino: “Empape su mascarilla en gasolina y ese virus hijo de puta no entrará”  

“Para la gente que no [tiene Lysol], empape su mascarilla en gasolina y ese virus hijo de puta no tendrá ninguna oportunidad de entrar contra eso. Simplemente, encuentre un poco de gasolina y sumérjala en ella”, agregó Rodrigo Duterte. Su comentario se contrapone a lo establecido por la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA), cuya lista de desinfectantes contra el SARS-CoV-2 no incluye gasolina ni diesel. Además, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la gasolina puede causar asfixia cuando se inhala.