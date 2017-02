Presidente de EE.UU.: "Irán es el Estado terrorista número uno"

El presidente de EE.UU. Donald Trump considera a Irán como "el Estado terrorista número uno", según ha señalado en una entrevista a la cadena Fox News. No obstante, no ha precisado si está dispuesto a usar la fuerza contra la República Islámica. Trump no ha dado una respuesta a la pregunta de si existe una amenaza de una confrontación militar entre EE.UU. e Irán. "Nadie va a intimidarles. Solo demuestran su desprecio total por Estados Unidos", ha destacado. "Irán no nos respeta. Es el Estado terrorista número uno. Entregan dinero y armas en tod