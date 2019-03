El presidente de Cabildo de Tenerife inaugura una piscina sin terminar

El Cabildo de Tenerife inauguró como quería Carlos Alonso (presidente en esta administración pública y candidato a la reelección de CC), la piscina sin terminar del municipio de La Guancha, acto al que no asistió ninguno de los integrantes del Gobierno local. El plante del Ejecutivo municipal se produjo al entender que el acto propuesto por Carlos Alonso no era preceptivo, pues "no se ha finalizado la obra", y además solo se había concebido con fines electoralistas, como se muestra en la foto servida el Cabildo.