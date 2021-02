La presidenta del Parlamento andaluz aboga por obligar a declarar a los no imputados en las comisiones de investigación

Marta Bosquet, de Ciudadanos, asegura que se está planteando esta iniciativa en la reforma del reglamento de la Cámara en la que se está trabajando. «Si no tienes nada que ocultar ni estás inmerso en un procedimiento judicial de carácter delictivo, no tendrías por qué no querer responder a las preguntas que se hagan en una comisión de investigación, máxime cuando algunos de los comparecientes citados pueden ser incluso representantes público, por lo que tenemos que tener un plus de responsabilidad por encima de los demás y ser ejemplarizantes