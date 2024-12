La presidenta de Georgia critica al Constitucional por reconocer los resultados electorales y afirma que ella es la "única autoridad legítima" del país

Zurabishvili, que ha indicado que con esta decisión el tribunal ha firmado "su propia sentencia de muerte", ha aclarado que esta sentencia es extensible "al país al completo y a todas las instituciones del Estado". En este sentido, y a pesar de que el Parlamento ha convocado ya para el 14 de diciembre las elecciones presidenciales previstas ante el fin de su mandato, la presidenta ha asegurado que si la situación no mejora "no dejará el cargo hasta que no se convoquen nuevas elecciones parlamentarias"...