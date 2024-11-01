edición general
2 meneos
2 clics
Presentan la segunda edición de “Tierra baldía”

Presentan la segunda edición de “Tierra baldía”

Uno de los libros de los pensadores más originales en el campo de la antropología volvió a la palestra. Tierra Baldía, la crisis del consenso secular y el milenarismo en la sociedad postmoderna, de Fernando Fuenzalida (1936-2011), cumplió 30 años, lo que motivó a su hija, Rebeca Fuenzalida, a dirigir una segunda edición y un nuevo lanzamiento en la Asociación Cultural Tierra Baldía.

En este título, el autor peruano profundizó en las creencias, costumbres, fe y tradiciones, siempre con enfoques distintos que permitan sumergirse en la angustia existencial de las personas. Mediante este ensayo, nos alerta también sobre la complejidad del fenómeno del milenarismo y las sociedades posmodernas.

Rebeca Fuenzalida logró presentar una nueva edición del libro que fue pionero en explorar la religiosidad urbana contemporánea. El relanzamiento y conversatorio se realizó en la Asociación Cultural Tierra Baldía (avenida del Ejército 847, Miraflores), a cargo de los especialistas Armando Millán, Fabrizio Tealdo y Paul Forsyth. Sus obras publicadas han marcado el carácter de categorías conceptuales tan importantes como la “informalidad”, “marginalidad”, “etnicidad” y “desarrollo rural”; además contribuyó en el estudio de la religiosidad andina.

| etiquetas: cultura , perú
2 0 0 K 14 Literatura
sin comentarios
2 0 0 K 14 Literatura

menéame