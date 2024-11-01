Presentan la segunda edición de “Tierra baldía”

Uno de los libros de los pensadores más originales en el campo de la antropología volvió a la palestra. Tierra Baldía, la crisis del consenso secular y el milenarismo en la sociedad postmoderna, de Fernando Fuenzalida (1936-2011), cumplió 30 años, lo que motivó a su hija, Rebeca Fuenzalida, a dirigir una segunda edición y un nuevo lanzamiento en la Asociación Cultural Tierra Baldía.



En este título, el autor peruano profundizó en las creencias, costumbres, fe y tradiciones, siempre con enfoques distintos que permitan sumergirse en la angustia existencial de las personas. Mediante este ensayo, nos alerta también sobre la complejidad del fenómeno del milenarismo y las sociedades posmodernas.



Rebeca Fuenzalida logró presentar una nueva edición del libro que fue pionero en explorar la religiosidad urbana contemporánea. El relanzamiento y conversatorio se realizó en la Asociación Cultural Tierra Baldía (avenida del Ejército 847, Miraflores), a cargo de los especialistas Armando Millán, Fabrizio Tealdo y Paul Forsyth. Sus obras publicadas han marcado el carácter de categorías conceptuales tan importantes como la “informalidad”, “marginalidad”, “etnicidad” y “desarrollo rural”; además contribuyó en el estudio de la religiosidad andina.