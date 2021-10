El presentador acudió a 'Buenos días, Madrid' para publicitar la llegada de 'El Show de Bertín', y acabó criticando con dureza al pontífice: "No hace más que lanzar estupideces".

Para allanar el terreno a su lanzamiento, que tendrá lugar el martes 12, el presentador y cantante se ha pasado por el matinal a fin de presentar a su nueva programa... Sin embargo, si por algo ha destacado su intervención ha por la opinión la opinión nada laudatoria que ha expresado del Papa Francisco. "Yo no le pienso invitar, o sea, que no va a venir. No lo puedo ni ver", afirmaba tajante el cantante de rancheras. "Es un bocazas y no hace más que lanzar estupideces. Me parece que es una catástrofe de Papa.