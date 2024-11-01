·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
13945
clics
Por qué a los autores nos importa mayormente un carajo la piratería de libros
11114
clics
La portada de 'El Jueves' sobre el franquismo que no va a sentar nada bien a Isabel Díaz Ayuso
5658
clics
La actriz Debra Messing recibe críticas tras llamar yihadista a Zohran Mamdani
4315
clics
La compañía china XPENG tiene que cortar en directo y sobre el escenario el recubrimiento de su robot IRON para demostrar que es real. [Eng]
5087
clics
Alucine ante el último discurso disparatado de Feijóo, ahora sobre los autónomos: "Cuando crees que los derechos son privilegios"
más votadas
460
El Fiscal General del Estado, acusado de filtrar el nuevo disco de Rosalía
550
La Audiencia de Madrid confirma que la pareja de Ayuso se sentará en el banquillo por fraude fiscal y falsificación de documentos
542
Israel y sus campos de concentración de niños palestinos
428
La Guardia Civil detiene a Álvaro Romillo, el empresario que financió a Alvise Pérez, por la supuesta estafa con criptomonedas
421
Cientos de delfines muertos por los 41 grados de récord en las aguas amazónicas: “Estaba tan caliente que no tenían refugio”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
1
meneos
61
clics
Presentación oficial de XPENG Next-Gen IRON
Traspasa los límites que separan lo tradicional del futuro y da un paso hacia un nuevo reino de posibilidades.
|
etiquetas
:
xpeng
,
next-gen
,
iron
,
robot
,
chinos
,
épico
1
0
2
K
2
tecnología
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
0
2
K
2
tecnología
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Leclercia_adecarboxylata
XPENG Next-Gen IRON, el robot que camina.
0
K
20
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente