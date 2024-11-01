edición general
1 meneos
61 clics

Presentación oficial de XPENG Next-Gen IRON  

Traspasa los límites que separan lo tradicional del futuro y da un paso hacia un nuevo reino de posibilidades.

| etiquetas: xpeng , next-gen , iron , robot , chinos , épico
1 0 2 K 2 tecnología
1 comentarios
1 0 2 K 2 tecnología
#1 Leclercia_adecarboxylata
XPENG Next-Gen IRON, el robot que camina.
0 K 20

menéame