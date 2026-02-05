·
La presa de 500 años derribada a traición tiene en pie de guerra a Veganzones
Vecinos de las localidades segovianas de Veganzones y Cabezuela se manifestarán el próximo domingo para exigir la restauración de la presa derribada
etiquetas
ríos
segovia
conflictos
presas
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
#2
wata
Es decir, no era presa. Era un azud.
9
K
107
#6
sarri
#2
Sastamente, y además nadie quería hacerse cargo. Tampoco se dice que tuviera ningún uso agrícola o de otro tipo que justificara mantenerla...
en la reunión de noviembre de 2022 se instó a los ayuntamientos de Veganzones y Cabezuela a solicitar la preceptiva concesión de aguas, lo que les habría permitido asumir la titularidad del obstáculo y su conservación. Según el organismo de cuenca,
tres años después ninguno de los municipios había tramitado esa concesión
, lo que, unido al deterioro de la estructura, motivó la decisión de proceder a su demolición.
9
K
102
#8
luckyy
#6
esto a El Debate se la refanfinfla
1
K
19
#7
Leon_Bocanegra
Ya vuelve la derechusma otra vez al tema de las "presas" demolidas por el perro?
Que cansinos,la virgen!
3
K
40
#11
Crtx89
#7
insultar a los vecinos es el camino? pero te has leído el artículo?
0
K
6
#12
Leon_Bocanegra
#11
no pincho en el debate ni con tu ratón.
0
K
12
#1
A_S
#0
derrivada?? Cámbialo cuando puedas
2
K
32
#3
Catacroc
*
#1
#0
Ante la evidente errata procedo a corregir.
0
K
11
#4
gertrudis
#3
gracias, tengo problemas de psicomotricidad fina
1
K
20
#10
HeilHynkel
Hombre, el deWater mintiendo ... vaya sorpresa.
0
K
14
#5
Javi_Pina
Ya pueden rechinar lo que quieran, las zonas fluviales no son competencia municipal, y las obras que haya no requieren licencia municipal.
0
K
11
#9
Nasser
Si es de "El Debate" es un disparate
0
K
7
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
