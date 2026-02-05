edición general
La presa de 500 años derribada a traición tiene en pie de guerra a Veganzones

Vecinos de las localidades segovianas de Veganzones y Cabezuela se manifestarán el próximo domingo para exigir la restauración de la presa derribada

wata #2 wata
Es decir, no era presa. Era un azud.
9 K 107
#6 sarri
#2 Sastamente, y además nadie quería hacerse cargo. Tampoco se dice que tuviera ningún uso agrícola o de otro tipo que justificara mantenerla...

en la reunión de noviembre de 2022 se instó a los ayuntamientos de Veganzones y Cabezuela a solicitar la preceptiva concesión de aguas, lo que les habría permitido asumir la titularidad del obstáculo y su conservación. Según el organismo de cuenca, tres años después ninguno de los municipios había tramitado esa concesión, lo que, unido al deterioro de la estructura, motivó la decisión de proceder a su demolición.
9 K 102
#8 luckyy
#6 esto a El Debate se la refanfinfla
1 K 19
#7 Leon_Bocanegra
Ya vuelve la derechusma otra vez al tema de las "presas" demolidas por el perro?
Que cansinos,la virgen!
3 K 40
#11 Crtx89
#7 insultar a los vecinos es el camino? pero te has leído el artículo?
0 K 6
#12 Leon_Bocanegra
#11 no pincho en el debate ni con tu ratón.
0 K 12
#1 A_S
#0 derrivada?? Cámbialo cuando puedas
2 K 32
Catacroc #3 Catacroc *
#1 #0 Ante la evidente errata procedo a corregir.
0 K 11
#4 gertrudis
#3 gracias, tengo problemas de psicomotricidad fina
1 K 20
HeilHynkel #10 HeilHynkel
Hombre, el deWater mintiendo ... vaya sorpresa.
0 K 14
Javi_Pina #5 Javi_Pina
Ya pueden rechinar lo que quieran, las zonas fluviales no son competencia municipal, y las obras que haya no requieren licencia municipal.
0 K 11
#9 Nasser
Si es de "El Debate" es un disparate :troll:
0 K 7

