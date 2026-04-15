La prensa israelí reconoce los vínculos entre las milicias sionistas y la Alemania nazi

La reciente apertura de los archivos de la inteligencia de la Haganá, desvelada por el diario Haaretz, ha puesto de manifiesto de forma oficial los vínculos entre una fracción del movimiento sionista y el régimen nazi. Avraham Stern, líder de la organización, sostenía que los intereses de los nazis —que buscaban "limpiar Europa de judíos"— y los de los sionistas —que requerían población para colonizar Palestina— eran complementarios, llegando a ofrecer la creación de un Estado "sobre bases nacionales y totalitarias" aliado del Reich alemán.
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Bueno, Suppilú, tedeseo que tengas buena faena
desinformativa.
Un clásico ya en la extrema derecha.
Relacionada:
www.meneame.net/story/acuerdo-nazi-sionista-haavara
en.wikipedia.org/wiki/Einsatzkommando_Egypt
Historians Klaus-Michael Mallmann and Martin Cüppers, based on archival research, state that the unit's purpose was to carry out a mass killing of the Jewish populations in Mandatory Palestine and Egypt. The researchers state that the unit's objective was to go there in order to enact systematic mass murder of Jews.
[...]
The plans for Einsatzkommando Egypt were set aside after the Allied victory at the Second Battle of El Alamein.
¡Uy Suppilú! Esa criatura está en un sin vivir porque no sabe ya a qué amo adorar.
BAMOOOOOOOOOOOOOOOOHHHHHHHHH MARIPILI!!!!!!!!!