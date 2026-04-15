La prensa israelí reconoce los vínculos entre las milicias sionistas y la Alemania nazi

La reciente apertura de los archivos de la inteligencia de la Haganá, desvelada por el diario Haaretz, ha puesto de manifiesto de forma oficial los vínculos entre una fracción del movimiento sionista y el régimen nazi. Avraham Stern, líder de la organización, sostenía que los intereses de los nazis —que buscaban "limpiar Europa de judíos"— y los de los sionistas —que requerían población para colonizar Palestina— eran complementarios, llegando a ofrecer la creación de un Estado "sobre bases nacionales y totalitarias" aliado del Reich alemán.