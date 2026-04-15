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La prensa israelí reconoce los vínculos entre las milicias sionistas y la Alemania nazi

La prensa israelí reconoce los vínculos entre las milicias sionistas y la Alemania nazi

La reciente apertura de los archivos de la inteligencia de la Haganá, desvelada por el diario Haaretz, ha puesto de manifiesto de forma oficial los vínculos entre una fracción del movimiento sionista y el régimen nazi. Avraham Stern, líder de la organización, sostenía que los intereses de los nazis —que buscaban "limpiar Europa de judíos"— y los de los sionistas —que requerían población para colonizar Palestina— eran complementarios, llegando a ofrecer la creación de un Estado "sobre bases nacionales y totalitarias" aliado del Reich alemán.

| etiquetas: israel , sionistas , nazis , alemania , colaboración
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15 comentarios
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Comentarios destacados:      
#4 Sacapuntas *
"Vínculos entre una fracción del movimiento sionista y el régimen nazi". Ya. Según los putos sionistas, siempre será "la otra" fracción la de los vínculos, no la nuestra. xD
4 K 59
Guanarteme #15 Guanarteme
#14 Si a "increpado", "señalado", "interpelado", "confrontado", "perseguido", "acosado".... Quieres darle el significado de "aludido"... Cosa tuya, pero es como si calificas a Australia de "islote", que te quedas cortísimo.

Bueno, Suppilú, tedeseo que tengas buena faena desinformativa.
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Guanarteme #10 Guanarteme
#7 No, "aludido", lo que se dice aludido no me siento, no... Me "sé" interpelado.
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suppiluliuma #14 suppiluliuma
#10 Es "aludido", Guana. Los dos lo sabemos perfectamente.
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Spirito #3 Spirito *
Está bien que lo reconozca en tiempo real pero que, vamos, Israel, Ucrania y EEUU están actuando desde premisas fascistas, de ultraderecha, fomentando odio, dolor y crimen.

Un clásico ya en la extrema derecha.
1 K 25
ur_quan_master #11 ur_quan_master
#3 Y Europa financiando a Ucrania para que sea una fuerza hostil eficiente contra Europa. :clap:
1 K 23
#1 Pitchford *
Bueno, ya es oficial la existencia del acuerdo de colaboración de los sionistas con los nazis. Esto explica mejor que el Holocausto la posición actual de Alemania.

Relacionada:
www.meneame.net/story/acuerdo-nazi-sionista-haavara
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suppiluliuma #5 suppiluliuma *
#1 Con respecto a la posición de Alemania.

en.wikipedia.org/wiki/Einsatzkommando_Egypt

Historians Klaus-Michael Mallmann and Martin Cüppers, based on archival research, state that the unit's purpose was to carry out a mass killing of the Jewish populations in Mandatory Palestine and Egypt. The researchers state that the unit's objective was to go there in order to enact systematic mass murder of Jews.

[...]

The plans for Einsatzkommando Egypt were set aside after the Allied victory at the Second Battle of El Alamein.
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suppiluliuma #2 suppiluliuma
Titular alternativo: la prensa israelí reconoce lo que ya había reconocido hace décadas.
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Guanarteme #6 Guanarteme
#2 ¿Y los zazis, y los zazis de menéame qué decimos, Suppilú?, ¡Cuéntanoslo, que estamos en ascuas!
9 K 125
suppiluliuma #7 suppiluliuma
#6 Hombre, tendrás que decírmelo tú, que eres el que se ha sentido aludido. :troll:
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Spirito #8 Spirito *
#6 xD

¡Uy Suppilú! Esa criatura está en un sin vivir porque no sabe ya a qué amo adorar. xD
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Guanarteme #12 Guanarteme
#8 ¿Cómo que mi Suppilú no sabe a qué amo adorar?, ¡Pues al que le paga! xD xD xD
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StuartMcNight #9 StuartMcNight
#2 Comentario alternativo: Maripili viniendose muy arriba decide que comer huevo de ultraconservadores de derechas ya le sabe a poco y procede a comer huevo de nazi y milicias terroristas sionistas.

BAMOOOOOOOOOOOOOOOOHHHHHHHHH MARIPILI!!!!!!!!!
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suppiluliuma #13 suppiluliuma *
#9 Hombre. Stu McAltRight, hablando de "comer huevo de ultraconservadores de derechas" y "comer huevo de nazi y milicias terroristas sionistas", sigues sin mostrarme esos comentario suyos sobre Rusia similares a los míos sobre Israel, y tampoco esos comentarios en los que, según tú, digo que…   » ver todo el comentario
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menéame