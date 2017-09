La prensa internacional evalúa las consecuencias del referéndum catalán

Cataluña sigue consiguiendo titulares en la prensa internacional a medida que se acerca el 1 de octubre. Los medios extranjeros ha registrado los pasos del proceso independentista catalán y este miércoles, tanto The New York Times, como The Guardian y Liberátion incluyen en sus portadas digitales piezas vinculadas a la situación en España. Algunas piezas son meramente informativas, otras evalúan los posibles escenarios futuros -incluso la independencia de Cataluña- y varios son artículos de opinión a favor del referéndum.