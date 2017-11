La prensa caviar y el momento 11M

Vamos, que todos los partidos del Parlament sabían que no había DUI, y que se trataba de una DUI fake. Y también lo sabía el PP. Es decir, el Gobierno. No había razón para el 155. Por alguna razón, se aplicó el 155 de una manera tácita. Se entiende, por tanto, que JxS y el PP preferían el 155. El PP, gracias a él, veía reforzado su carácter imperial, y JxS su carácter de mártir. Ignoro por qué el resto de partidos no pusieron el grito en el cielo, ante esa estafa de DUI y ante ese 155 real, contundente e innecesario…