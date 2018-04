El premio que demuestra la mentalidad buenrollista y débil de las élites españolas

Los premios Know Square son una muestra interesante sobre como el mundo empresarial concibe la sociedad.Atendiendo a las últimas ediciones las élites españolas parece que han decidido comprar el mensaje de que nos espera un futuro brillante si nos adaptamos, y prefieren culpar de todos los males a los políticos que no se ponen a la altura o a la gente común, que no acepta el cambio y tiende a caer en el populismo. Pero harían mejor en darse cuenta de su ceguera estratégica y su tendencia a creer en las fantasías en lugar de afrontar los hechos