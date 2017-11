El Premio Balzan, el desconocido galardón que "predice" el Nobel y fomenta la investigación

"El que no me hayan concedido el Premio Nobel es una prueba de la sabiduría escandinava. El que me hayan dado el Premio Balzan es una prueba de la generosidad italiana". Eso aseguró con su peculiar y característico sentido del humor Jorge Luis Borges, quien nunca obtuvo el premio Nobel de Literatura, cuando en 1980 fue galardonado con el Premio Balzan. Los Balzan, fuera del mundo académico y científicos, son todavía unos grandes desconocidos.