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Preguntan a Trump por qué necesita 200.000 millones si "considera reducir" la guerra contra Irán

Preguntan a Trump por qué necesita 200.000 millones si "considera reducir" la guerra contra Irán  

Al presidente estadounidense, Donald Trump, le preguntaron este lunes si seguiría buscando 200.000 millones de dólares de financiamiento para el Pentágono, incluso cuando está "considerando reducir gradualmente" sus operaciones militares contra Irán, según afirmó la semana pasada. "Siempre es bueno tenerlos. Es un mundo muy inflamado y los demócratas lo inflaman, ya sabe, en gran medida los demócratas lo inflaman", respondió el mandatario.

| etiquetas: trump , israel , eeuu , irán , guerra , pentágono , dólar , déficit
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15 comentarios
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Comentarios destacados:    
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Es una pequeña cantidad para tapar agujeros.

Concretamente los de algunos F35 y F16.
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johel #3 johel *
#1 Porque has dicho lo de los aviones, ya estaba pensando en elegir entre los aagujeros de fosas, de bombas, de volquetes putes o de falsas dicotomias.
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Verdaderofalso #9 Verdaderofalso
#1 #3 para arreglar la lavandería del portaviones
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Spirito #2 Spirito
Trump tiene el mismo crédito que la Camarilla Yanquineja realzando los logros de Zelenski.
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vviccio #6 vviccio
#2 Algo han hecho bien los ucranianos cuando los rusos llevan empantanados varios años con su operación especial.
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Spirito #7 Spirito
#6 Bueno, los pobres ucranianos (porque son víctimas del corrupto Zelenski) no luchan solos, sino con todo el apoyo de la OTAN.

Y, en fin, tendrías que entender el concepto de guerra de desgaste y los resultados que luego ofrece ello.
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vviccio #8 vviccio
#7 Creo que ante la amenaza de una invasión es mejor tener aliados.
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Spirito #13 Spirito
#8 Claro.

La cosa es que quien amenazó fue Zelenki a Rusia y comprometió seriamente su seguridad nacional.
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Verdaderofalso #10 Verdaderofalso *
#6 con la inestimable ayuda y con el bukkake de dinero y armas proporcionados por medio mundo
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DrEvil #4 DrEvil
Bueno, ahora que ya ha ganado... tendrá que hacer algún monumento para que las generaciones venideras recuerden su tremenda victoria. Supongo que será para eso.
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nopolar #5 nopolar
#4 Se hicieron miles de películas de la Segunda guerra mundial, cientos de la de Vietnam, decenas ¿? de la de Irak, alguna de la de Afganistán. A ver que argumento se buscan para la peli de esto que está pasando.
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XtrMnIO #12 XtrMnIO
Pa farlopa.
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Black_Txipiron #15 Black_Txipiron
Cada vez que le pillan en un renunció sale con el mismo discurso de "mira, un demócrata"
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DayOfTheTentacle #11 DayOfTheTentacle
Por eso no pide 400.000...
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troymclure #14 troymclure
Es para la fiesta de celebración por haber ganado la guerra desde el dia 1
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menéame