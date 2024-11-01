Preguntan a Trump por qué necesita 200.000 millones si "considera reducir" la guerra contra Irán  

Al presidente estadounidense, Donald Trump, le preguntaron este lunes si seguiría buscando 200.000 millones de dólares de financiamiento para el Pentágono, incluso cuando está "considerando reducir gradualmente" sus operaciones militares contra Irán, según afirmó la semana pasada. "Siempre es bueno tenerlos. Es un mundo muy inflamado y los demócratas lo inflaman, ya sabe, en gran medida los demócratas lo inflaman", respondió el mandatario.