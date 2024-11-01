Al presidente estadounidense, Donald Trump, le preguntaron este lunes si seguiría buscando 200.000 millones de dólares de financiamiento para el Pentágono, incluso cuando está "considerando reducir gradualmente" sus operaciones militares contra Irán, según afirmó la semana pasada. "Siempre es bueno tenerlos. Es un mundo muy inflamado y los demócratas lo inflaman, ya sabe, en gran medida los demócratas lo inflaman", respondió el mandatario.
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Concretamente los de algunos F35 y F16.
Y, en fin, tendrías que entender el concepto de guerra de desgaste y los resultados que luego ofrece ello.
La cosa es que quien amenazó fue Zelenki a Rusia y comprometió seriamente su seguridad nacional.