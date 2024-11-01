edición general
Si la pregunta es si en el rascacielos residencial más alto de España se olvidaron del hueco del ascensor, la respuesta es simple: fue mucho peor

Si la pregunta es si en el rascacielos residencial más alto de España se olvidaron del hueco del ascensor, la respuesta es simple: fue mucho peor

El edificio Intempo empezó a levantarse en el año 2006, en el momento El edificio Intempo empezó a levantarse en el año 2006, en el momento exacto en que el crédito fluía sin freno y Benidorm seguía alimentando su obsesión por crecer hacia el cielo como si no hubiera un mañana. Hablamos de dos monstruos en forma de torre de casi 200 metros unidas por un diamante dorado, una arquitectura hiperbólica que prometía marcar una época y convertirse en el nuevo icono de la “Beniyork” mediterránea.

8 comentarios
anamabel
Arreglo un poco el clickbait: No, no se olvidaron el hueco del ascensor ni el ascensor.
taSanás
#2 yo es que no entiendo por qué se permite enviar mierdas de Xataka
Kantinero
#3 Por lo mismo que se permite enviarlas de El Mundo o el español
taSanás
#4 o público :troll:
obmultimedia
hay un poco de eco en el enunciado.
silencer
ANTI-CLICKBAIT

El bulo del ascensor que dio la vuelta al mundo. Imposible obviarlo. La historia de que los arquitectos “se olvidaron del hueco del ascensor” nació de una frase ambigua y se convirtió en el titular perfecto del verano de 2013. La imagen era irresistible: un rascacielos de casi 200 metros incapaz de subir a sus propios vecinos.

Sin embargo, los ascensores existían, por supuesto, y funcionaban y estaban previstos en los planos. Las fotografías y las visitas posteriores

FunFrock
ya es raro, pq he estado en ese edificio y subí en ascensor...
