Si la pregunta es si en el rascacielos residencial más alto de España se olvidaron del hueco del ascensor, la respuesta es simple: fue mucho peor

El edificio Intempo empezó a levantarse en el año 2006, en el momento El edificio Intempo empezó a levantarse en el año 2006, en el momento exacto en que el crédito fluía sin freno y Benidorm seguía alimentando su obsesión por crecer hacia el cielo como si no hubiera un mañana. Hablamos de dos monstruos en forma de torre de casi 200 metros unidas por un diamante dorado, una arquitectura hiperbólica que prometía marcar una época y convertirse en el nuevo icono de la “Beniyork” mediterránea.