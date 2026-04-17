¿Qué prefieres? ¿Prostuitución o cuidado de ancianos?

Creo que ya he habldo alguna vez de este caso, pero ahora que vuelve la peña con el tema volveré a contarlo.
Mujer de veintiseis años. Inmigrante americana. Viene a España, con papeles, a cuidar una anciana COMO INTERNA en su casa, en un pueblo de Castilla La Mancha. Por lo que ella misma declara, muy buen sueldo, vivienda y comida pagada, todo en orden, días libres, todo legal. Pero a los diez meses, la chica se va a Madrid a prostituirse. No aguantaba más, todo el día en casa con la vieja, en aquel pueblo, donde no conocía a bnadie ni tenía nada que hacer en sus horas y día slibrs.
La cuestión es que de vez en cuando sale el tema en forma de encuesta a los presentes y cada vez hay más gente que optaría por la misma solución que esta mujer.
Con sinceridad, ¿qué haríais vosotros?
Y no, no es una falsa dicotomía. Hay más opciones, pero se trata de conocer la escala de preferencias de cada cual. Para eso sirven estas preguntas, no para decir que on los únicas opciones posibles.
Yo, tras pensarlo mucho, respondo que prostitución.