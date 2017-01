Aposté a que el Reino Unido no votaría a favor del Brexit y perdí. Doblé a que Rajoy no gobernaría y también perdí. Estaba en Colombia cuando se produjo el referéndum por la paz. Por supuesto que saldrá el Sí, vaticiné. Salió No. ¿Trump? Imposible, es demasiado ignorante para gobernar la primera potencia del mundo. Y lo es, sólo que ya no hay nadie demasiado ignorante para hacer nada.