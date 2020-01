Predicador afirma que incendios en Australia son culpa de los homosexuales

Aunque sabemos que los incendios forestales a los que se enfrenta Australia desde hace meses tienen orígenes multifactoriales como el calentamiento global, la falta de lluvia, las condiciones del suelo y la vegetación, etc., Steven Anderson, un predicador homofóbico de Arizona, EU, afirma que son un castigo divino estrechamente relacionado con los homosexuales. Unas declaraciones suyas: “Tal vez si Australia no estuviera prohibiendo y deportando predicadores del Evangelio, no estarían bajo el juicio de Dios”.