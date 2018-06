¿Quién no ha salido de casa con el tiempo justo para llegar al trabajo pensando “ojalá no pille muchos semáforos en rojo”? Por desgracia, ninguno de nosotros es adivino; es imposible predecir cómo nos los vamos a encontrar en nuestro día a día. Nosotros no, pero una API llamada Lights desarrollada por la empresa Nexar sí puede hacerlo.