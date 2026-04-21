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Precios dinámicos en restaurantes: ¿pagaremos más por cenar un sábado?
El chef Dani García abre la polémica sobre los precios dinámicos en restaurantes. ¿Dejaremos de pagar lo mismo por cenar un martes que un sábado?
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#2
EISev
Eso ya pasa, menú ejecutivo entre semana y menú más caro sábados y domingos
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#1
Andreham
Ya ocurre.
En la mayoría de buffets el precio entre semana y el finde es más caro, incluso cambia entre mediodía y noche. Sin entrar en buffets locales asiáticos; el Muerde la Pasta por ejemplo lo hace desde hace más de 7 años.
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En la mayoría de buffets el precio entre semana y el finde es más caro, incluso cambia entre mediodía y noche. Sin entrar en buffets locales asiáticos; el Muerde la Pasta por ejemplo lo hace desde hace más de 7 años.