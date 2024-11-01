El precio de la vivienda frenó su subida en verano pero creció el doble que la inflación

El precio de la vivienda aflojó su ritmo de subida en los meses de verano, aunque sin dejar de crecer. Según los datos publicados este jueves por el Consejo General del Notariado, el metro cuadrado se pagó en España a una media de 1.728 euros en agosto, un 5,6% más caro que en el mismo mes de 2024. El alza fue menos abultada que las registradas en los meses anteriores, pero aun así los precios se incrementaron el doble que la inflación.