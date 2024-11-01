El precio mundial del azufre se dispara y amenaza a alimentos y fertilizantes

El precio mundial del azufre vive una escalada histórica impulsada por la guerra entre EEUU, Israel e Irán y las tensiones en el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas del comercio global. La subida amenaza con encarecer fertilizantes, alimentos, cobre, baterías y numerosos productos industriales en todo el mundo. El mercado internacional del azufre atraviesa una situación de fuerte tensión por los problemas logísticos y la incertidumbre geopolítica en Oriente Medio, una región clave para la producción global