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El precio mundial del azufre se dispara y amenaza a alimentos y fertilizantes

El precio mundial del azufre se dispara y amenaza a alimentos y fertilizantes

El precio mundial del azufre vive una escalada histórica impulsada por la guerra entre EEUU, Israel e Irán y las tensiones en el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas del comercio global. La subida amenaza con encarecer fertilizantes, alimentos, cobre, baterías y numerosos productos industriales en todo el mundo. El mercado internacional del azufre atraviesa una situación de fuerte tensión por los problemas logísticos y la incertidumbre geopolítica en Oriente Medio, una región clave para la producción global

| etiquetas: azufre , irán , eeuu
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6 comentarios
8 1 0 K 87 actualidad
#3 mariopg
se dispara TODO menos los sueldos, qu ni se mueven ni se espera
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mecheroconluz #6 mecheroconluz
#3 Tranquilo, que el mercado se regula solo. Seguro que las empresas se ponen a pagar más.
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ehizabai #1 ehizabai
Que vayan al estrado de la asamblea general de la ONU.
En ese lugar huele a azufre todavía. :-D
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Skiner #2 Skiner *
#1 "¡Aquí huele a azufre todavía en esta mesa donde me ha tocado hablar! ¡Mister Danger! "  media
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manc0ntr0 #5 manc0ntr0
Pues nada, cualquier cosa relacionada con el azufre que vaya a ser exportado a EEUU o Israel, se les cobra x10 y todos tan contentos.
Verías que rápido movían el culo.
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menéame