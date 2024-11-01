El precio de la gasolina se hunde y el diésel ya se vende a 98 céntimos en España

El precio medio del litro de diésel se ha situado en los 1,404 euros a mediados de octubre, tras caer un 0,56% en siete días y alcanzar su nivel más bajo desde la cuarta semana de junio. La gasolina SP95 también se ha abaratado por tercera semana consecutiva, en este caso un 0'54%, y ya se vende de media a 1,473 euros, el mínimo desde la tercera semana de junio.
edit: la noticia dice que la gasolinera en cuestion es:
COTRANCO en CALLE SIMÓN CARPINTERO, 24 con el Gasoleo A a 0.98 €/litro.
buscas y... es una cooperativa/solo socios: www.dieselogasolina.com/Buscador/Ficha/20428
vamos, una puta mierda de noticia.
Esta mañana, en el low-cost al que suelo ir, 1,30 €
Ídem.para #2 si eres de Córdoba busca en un mapa de precios donde está esa gasolinera, pero haberla haila
www.komparing.com/es/gasolineras/gasolinera_canary-oil-s.l./santa-cruz
Edit: Incluso alguna peninsular: www.komparing.com/es/gasolineras/gasolinera_cotranco/cordoba/gasoil/37
Precisamente los gasolineros están protegidos y tienen licencia para robar.