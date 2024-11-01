edición general
El precio de la gasolina se hunde y el diésel ya se vende a 98 céntimos en España

El precio medio del litro de diésel se ha situado en los 1,404 euros a mediados de octubre, tras caer un 0,56% en siete días y alcanzar su nivel más bajo desde la cuarta semana de junio. La gasolina SP95 también se ha abaratado por tercera semana consecutiva, en este caso un 0'54%, y ya se vende de media a 1,473 euros, el mínimo desde la tercera semana de junio.

ChatGPT #4 ChatGPT *
según el portal de donde sacan los datos, ni así: geoportalgasolineras.es/geoportal-instalaciones/Inicio

edit: la noticia dice que la gasolinera en cuestion es:
COTRANCO en CALLE SIMÓN CARPINTERO, 24 con el Gasoleo A a 0.98 €/litro.

buscas y... es una cooperativa/solo socios: www.dieselogasolina.com/Buscador/Ficha/20428


vamos, una puta mierda de noticia.  media
#7 Grahml
#1 #2 #4 Parece como si se hubieran ido a gasolineras cooperativas.
#10 silzul
#4 Veo que me has ahorrado el comentar lo evidente.... Que esos 0,98€/L no son de venta del combustible.
#1 perej *
O los precios son sin impuestos, o la noticia es del 2001.
Esta mañana, en el low-cost al que suelo ir, 1,30 €
YoSoyTuPadre #5 YoSoyTuPadre *
#1 Son con impuestos pero el mapa son precios más baratos de cada provincia, evidentemente no vas a la más barata de la tuya

Ídem.para #2 si eres de Córdoba busca en un mapa de precios donde está esa gasolinera, pero haberla haila
johel #8 johel *
Un ballenoil que es de lo mas lowcost de españa, 1.30. Ni juntando todas las gasolineras mas baratas del pais y las cooperativas haces una media de 1.25
Jakeukalane #2 Jakeukalane *
¿De que año es esto? ¿Cómo que el diesel está a 0.98€ en Córdoba? No tiene sentido.
obmultimedia #3 obmultimedia
Pedazo titular engañoso, te tienes que ir a la provincia de Cordoba para que te salga a ese precio.
Lamantua #9 Lamantua *
Balazo. Una cosa es que esté a esos precios y otra es que deberían estar.
Precisamente los gasolineros están protegidos y tienen licencia para robar.
