El precio de la gasolina se hunde y el diésel ya se vende a 98 céntimos en España

El precio medio del litro de diésel se ha situado en los 1,404 euros a mediados de octubre, tras caer un 0,56% en siete días y alcanzar su nivel más bajo desde la cuarta semana de junio. La gasolina SP95 también se ha abaratado por tercera semana consecutiva, en este caso un 0'54%, y ya se vende de media a 1,473 euros, el mínimo desde la tercera semana de junio.