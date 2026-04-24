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El precio del fertilizante complica el cultivo de maíz en Europa: los agricultores se plantean sustituir las cosechas por otros productos

El precio del fertilizante complica el cultivo de maíz en Europa: los agricultores se plantean sustituir las cosechas por otros productos

La llegada de la primavera no ha supuesto una alegría para los agricultores europeos. Con el inicio de la estación, los campos españoles y del resto de Europa se preparan para la siembra, con la necesidad de utilizar fertilizantes. El conflicto en Oriente Medio, iniciado el pasado 22 de febrero, ha encarecido de manera abrupta el precio de la urea, lo que complica la tarea a los agricultores, incapaces algunos de asumir este sobrecoste, lo que pone en duda la producción de maíz en 2026.

| etiquetas: fertilizante , cosechas , europa
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4 comentarios
4 0 0 K 51 actualidad
#3 Zamarro
Lo mismo algunos hasta se plantean cultivar productos autoctonos y que no necesitan tantos quimicos, y si dura mucho esto, hasta algunos intermediarios son capaces de bajar un poco sus beneficios ....
NAAAAA ES BROMAAAAA, directamente saldran en la tele a decir que perrosanxe les cobra muy caros los fertilizantes y que quieren paguitas para que les salga mas barato producir sin perder beneficios.
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#4 santofimia84_6279effa6e9 *
#3 en el peldaño más bajo de la agricultura poca broma con los beneficios, los pequeños agricultores trabajan (con fertilizantes y combustibles a precios normales) quedándose con lo comido por lo servido, cuando no a pérdidas, con la situación actual, la ola nos va a terminar llegando en forma de subida de precios, si no, depende que sectores son inviables.
No confundir con las grandes explotaciones.
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cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
María, no comeremos pero nos importará poco.
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born #2 born
:popcorn: :popcorn: :popcorn:
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menéame