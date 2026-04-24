El precio del fertilizante complica el cultivo de maíz en Europa: los agricultores se plantean sustituir las cosechas por otros productos

La llegada de la primavera no ha supuesto una alegría para los agricultores europeos. Con el inicio de la estación, los campos españoles y del resto de Europa se preparan para la siembra, con la necesidad de utilizar fertilizantes. El conflicto en Oriente Medio, iniciado el pasado 22 de febrero, ha encarecido de manera abrupta el precio de la urea, lo que complica la tarea a los agricultores, incapaces algunos de asumir este sobrecoste, lo que pone en duda la producción de maíz en 2026.