El precio de la deuda en España a 10 años se dispara por el cambio climático  

El rendimiento de los bonos españoles a 10 años se disparó del 3,20 % al 3,79 %. Un aumento de más del 14% en pocos minutos. El mercado de deuda soberana española ha encendido una luz de alerta. En un movimiento que refleja crecientes inquietudes, el rendimiento del bono español a 10 años ha experimentado un notable repunte, escalando desde niveles en torno al 3,20% hasta rozar el 3,80%. Este encarecimiento del coste de financiación para el Estado