El precio de la deuda en España a 10 años se dispara por el cambio climático  

El rendimiento de los bonos españoles a 10 años se disparó del 3,20 % al 3,79 %. Un aumento de más del 14% en pocos minutos. El mercado de deuda soberana española ha encendido una luz de alerta. En un movimiento que refleja crecientes inquietudes, el rendimiento del bono español a 10 años ha experimentado un notable repunte, escalando desde niveles en torno al 3,20% hasta rozar el 3,80%. Este encarecimiento del coste de financiación para el Estado

11 comentarios
NPCmasacrado #1 NPCmasacrado
No pasa nada, no miren arriba, el cambio climático no existe, sigan consumiendo que se hunde el chiringuito, el turismo y la burbuja inmobiliaria.
NPCmasacrado #2 NPCmasacrado
Olas de calor insufribles e interminables que hunden el consumo y el turismo

Incendios que ponen la economía en peligro

Y ahora vienen las inundaciones, huracán, DANA...
NPCmasacrado #4 NPCmasacrado
"Sí, estoy en Valencia, pero trabajo en toda España. Estamos sintiendo los efectos de los aranceles y las empresas no están contratando porque la mayoría tienen su sede en Estados Unidos. " x.com/Margothobby/status/1957876004518785363

Los yankis se vuelven a EEUU! grande Trump
NPCmasacrado #8 NPCmasacrado
Para tapar el problema climático los trolls de la burbuja inmobiliaria, el turismo y el negacionismo van a saltar con que es spam que envíe cuatro envíos de mi blog de mierda sin publicidad cuando he enviado 2900 noticias.

He buscado en Google noticias sobre este hecho y no hay ninguna, así que lo recogí en mi blog y lo envié viendo los comentarios en redes.

No mires arriba
bronco1890 #10 bronco1890
Porque se viene subasta de deuda, ya pasó en febrero. www.intereconomia.com/noticia/mercados/el-bono-espanol-se-dispara-y-en
#0 ¿El tweet de un menda con 900 seguidores? ¿en serio?
NPCmasacrado #11 NPCmasacrado
#10 Claro por los hechos recientes

El tuit es la respuesta más votada entre los comentarios, pero bueno señalemos la luna y miremos el dedo

Argumento en contra: ninguno
#3 poxemita
#0 ¿autoenviarse no es spam?
NPCmasacrado #5 NPCmasacrado *
#3 #6 El autobombo está permitido, llevo 4 envios de mi blog recién creado y más de 2900 envíos. Mira las normas de menéame
#6 Leon_Bocanegra
#3 a este le suda ya la polla todo. Está en su misión de salvar el mundo y a los héroes no se les puede pedir que sigan las normas. Mira como dejaban las ciudades los superhéroes después de luchar contra el malo.
powernergia #7 powernergia *
#3 ¿Que es "autoenviarse"?

Edit: Ya veo que es su blog.
No se si ha abusado de los envíos.
#6
CharlesBrowson #9 CharlesBrowson
invirtamos en gazpacho y abanicos! de nada
