Precariedad laboral: más de siete mil muertos desde que empezó la crisis

En 2011, a Manuel le cayó encima una viga de 10 toneladas mientras trabajaba: “Justamente entre el pecho y donde acaba el cuello. Me cogió ahí. No me decapito, no me seccionó porque tenía el mando de la grúa que hizo como si fuera de taco para que la viga no me seccionara”. Manuel tiene tetraparesia, perdió la movilidad de su cuerpo desde el tronco hacía abajo. Es una de las miles de víctimas de la siniestralidad laboral en nuestro país. Desde 2008, año en que comenzó la crisis, más de 7300 personas han muerto en accidentes durante su jornada