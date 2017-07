Precariedad crónica || Iñaki Gabilondo

Nos estamos dejando los dientes royendo el hueso catalán al que en estos momentos no le queda sustancia informativa y estamos desatendiendo la escandalosa consolidación de la precariedad laboral, que llegó disfrazada de emergencia con la crisis del 2008 y se ha quedado a vivir para siempre. En la primera fase creíamos que la precariedad finalizaría cuando llegara la recuperación; en la segunda, que la recuperación todavía no alcanzaba a los más afectados pero que no tardaría en hacerlo; en la tercera, sabemos que nunca les alcanzará.