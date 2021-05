Pre-riodismo retroactivo

Los lectores habituales del blog ya conocen el término de pre-riodismo, que utilizo en las situaciones en las que los medios cuentan como si fuera ya una decisión tomada por las autoridades lo que es solo una intención, un anuncio, un borrador, o tal vez, en los casos donde la cosa está más cerca de ser cierta, un proyecto de ley. Pues bien, ahora me encuentro con un caso que no sé muy bien cómo llamar, en el que se atribuye a un gobierno anterior una acción que no llegó a realizar, pero en la que pensó.