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El Prado abre la trastienda del arte: retratos, talleres y secretos de los artistas frente a la cámara

El museo inaugura una muestra que analiza cómo la fotografía cambió en el siglo XIX el modo de documentar los procesos creativos y construir la imagen pública de sus autores

| etiquetas: museos , prado , madrid
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