El PP vuelve a incumplir el pacto con Ciudadanos, ahora con la amnistía fiscal

Montoro no revisará al alza las liquidaciones de los evasores tal y como se había comprometido el PP con el partido de Rivera.Cristóbal Montoro, enviará una carta a los defraudadores acogidos al indulto de 2012 para avisarles de que “las investigaciones no prescriben el 30 de noviembre” y no revisará al alza las liquidaciones ya hechas, una decisión, que tal y como recuerda el digital supone incumplir el pacto entre PP y C's, que prometía hacer pagar a los evasores un 10% por el dinero aflorado, y no el 3% que abonaron..