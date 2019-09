PP y Vox se quedan solos contra la eutanasia

La ley de la eutanasia ha entrado a debate este martes. El pleno de la Cámara aprobará por una amplia mayoría su acceso a trámite. Se trata de la primera proposición de ley presentada por el PSOE esta legislatura. Los grupos políticos —a excepción de PP, Vox y UPN— votarán a favor, no obstante gran parte de ellos han criticado que no servirá de nada, ya que si no hay acuerdo en los próximos días para formar gobierno, decaerá.