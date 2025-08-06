·
El PP y Vox impiden en Jumilla la celebración en espacios municipales de las dos grandes festividades musulmanas
El Ayuntamiento murciano aprueba una enmienda contra el rezo colectivo del fin del Ramadán y la Fiesta del Cordero en instalaciones municipales
|
etiquetas
:
celebraciones
,
musulmanas
1
1
5
K
-45
actualidad
1 comentarios
