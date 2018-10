El PP ubica como línea roja para actuar contra Cospedal la comisión de un delito

La dirección del PP cree que de los audios difundidos "hasta ahora" no se desprende ningún comportamiento delictivo ni que la exsecretaria general haya mentido. Eso sí, no ocultan que son "morbosos". Casado se instala en el silencio para evitar los errores en los que ha caído el partido en los últimos años a la hora de reaccionar a casos polémicos.Pero tampoco ser injusto como en el partido cree ahora que se fue con el exministro Soria. O con la fallecida Barberá."Si cede ahora, tendrá que ceder siempre. No puede dejarse comer el terreno"