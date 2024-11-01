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PP y PSOE: dos costaleros, un mismo paso y la sanidad hundiéndose bajo el faldón

PP y PSOE: dos costaleros, un mismo paso y la sanidad hundiéndose bajo el faldón

el PSOE, que gobernó Andalucía durante 37 años ininterrumpidos, aplicó entre 2011 y 2015 unos recortes sanitarios de manual. El presupuesto pasó de 9.827 millones en 2010 a un mínimo histórico de 8.205 millones en 2014, una caída de 1.622 millones en cuatro años. Y no se recuperó. el PSOE recortó 7.773 profesionales sanitarios, redujo 800 camas hospitalarias,... Esto es lo que heredo Bonilla, pero 8 años en el poder dan para algo más que gestionar una herencia.El dato que desmonta el relato: 1.600 euros por habitante, el más bajo de España,

| etiquetas: recortes del ppsoe , privatizaciones ppsoe , corrupción ppsoe
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3 comentarios
7 2 0 K 95 actualidad
carakola #3 carakola
Esto sí que da para teoría de la conspiración: gane quien gane, PP o PSOE, vamos a lo mismo, como mucho cambia un poco el ritmo.
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#2 Horkid
¿Dónde va el dinero? El dato más revelador de todos: casi la mitad del incremento presupuestario de 2024 respecto al año anterior —489 millones de euros— fue a parar a empresas privadas, según el análisis de organizaciones sindicales y profesionales sanitarios. Más presupuesto, sí. Pero con un destino que genera preguntas legítimas sobre el modelo.
Y a las constructoras: debe quedar constancia de un posible riesgo para el PP con la contratación de tanto ladrillo y tanta obra para la sanidad. Me…   » ver todo el comentario
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#1 Martillo_de_Herejes
Ocho años dan para mucho.... y sobre todo para no tener motivos para echar la culpa al que te precedió. Que tiempo has tenido para arreglarlo, cabronazo.
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menéame