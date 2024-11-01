PP y PSOE: dos costaleros, un mismo paso y la sanidad hundiéndose bajo el faldón

el PSOE, que gobernó Andalucía durante 37 años ininterrumpidos, aplicó entre 2011 y 2015 unos recortes sanitarios de manual. El presupuesto pasó de 9.827 millones en 2010 a un mínimo histórico de 8.205 millones en 2014, una caída de 1.622 millones en cuatro años. Y no se recuperó. el PSOE recortó 7.773 profesionales sanitarios, redujo 800 camas hospitalarias,... Esto es lo que heredo Bonilla, pero 8 años en el poder dan para algo más que gestionar una herencia.El dato que desmonta el relato: 1.600 euros por habitante, el más bajo de España,