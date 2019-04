PP, PSOE y Ciudadanos rechazan publicar las cuentas de sus gastos en el Ayuntamiento de Madrid

El 27 de abril debería estar publicada la contabilidad detallada de los grupos municipales del Ayuntamiento de Madrid desde 2015, tal y como acordaron por unanimidad en el pleno de marzo, a propuesta de Ahora Madrid. Las cuentas no estarán disponibles en la fecha pactada. Los partidos de la oposición (PP, PSOE y Ciudadanos) invocan argumentos jurídicos para justificar el retraso. Para Pablo Soto, delegado de Transparencia y Gobierno Abierto son “excusas”. “El único motivo por el que no se está publicando es porque no quieren”, denuncia.