5
meneos
13
clics
El PP propondrá contratos a precio fijo a la nuclear para facilitar la ampliación de su vida útil
Quiere garantizar y proporcionar más rentabilidad a las eléctricas que pidan prórrogas de 10 años para sus centrales. (Se puede leer en modo lectura)
|
etiquetas
:
pp
,
nuclear
,
atómica
,
oligopolio
,
electricidad
#1
Ovlak
Socializando perdidas que es gerundio.
8
K
89
#4
sotillo
#1
Se quejan del precio de la luz de Sánchez y no van a decir ni miejita cuando los encule el pp
3
K
36
#3
Gry
Vamos, que les garanticemos la rentabilidad y a cambio obtengamos luz más cara...
Vaya puto genio...
4
K
55
#2
Destrozo
Nuclear si pero el sobrecoste lo pagamos todos. PP style
3
K
37
