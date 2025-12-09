edición general
5 meneos
13 clics
El PP propondrá contratos a precio fijo a la nuclear para facilitar la ampliación de su vida útil

El PP propondrá contratos a precio fijo a la nuclear para facilitar la ampliación de su vida útil

Quiere garantizar y proporcionar más rentabilidad a las eléctricas que pidan prórrogas de 10 años para sus centrales. (Se puede leer en modo lectura)

| etiquetas: pp , nuclear , atómica , oligopolio , electricidad
4 1 0 K 66 actualidad
4 comentarios
4 1 0 K 66 actualidad
Ovlak #1 Ovlak
Socializando perdidas que es gerundio.
8 K 89
sotillo #4 sotillo
#1 Se quejan del precio de la luz de Sánchez y no van a decir ni miejita cuando los encule el pp
3 K 36
Gry #3 Gry
Vamos, que les garanticemos la rentabilidad y a cambio obtengamos luz más cara... :shit:

Vaya puto genio...
4 K 55
Destrozo #2 Destrozo
Nuclear si pero el sobrecoste lo pagamos todos. PP style
3 K 37

menéame