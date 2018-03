El PP pide sensatez al PSOE para pactar reformas y avisa que el "no es no" de Sánchez no tiene buen resultado

El PP pide sensatez al PSOE para pactar las reformas y avisa que el 'no es no' de Sánchez no tiene buen resultado El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha apelado este lunes a la "sensatez" y el "sentido común" del PSOE para pactar las reformas que necesita España, como la educativa, y ha advertido de que el 'no es no' que ha recuperado el líder de los socialistas, Pedro Sánchez, no tiene buen resultado ni a nivel interno ni en las urnas.