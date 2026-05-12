·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7117
clics
“Forzar la máquina... puede acabar muy mal”. Pegasus graba el momento exacto en el que un Audi A3 destroza el turbo en plena autovía cuando iba a más de 210 km/h
4784
clics
VÍDEO | "Lamentable": indignación por la entrevista de Risto Mejide al Director de Salud Pública
4083
clics
Lamine Yamal sostiene la bandera de Palestina en la celebración del Barça
5990
clics
Meta se muere. Ya era hora
3858
clics
No estás loco: tu móvil funciona peor a estas horas de la tarde. Nos pasa a todos los españoles
más votadas
797
Lamine Yamal sostiene la bandera de Palestina en la celebración del Barça
451
La Audiencia Nacional anula el procesamiento del jefe policial que tenía 20 millones emparedados
517
Hasta las ratas son más dignas que la derecha española
330
El embajador de EEUU en la ONU afea a España su entrega de la Orden del Mérito Civil a Francesca Albanese
516
EEUU clasifica al antifascismo como “amenaza terrorista global”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
37
clics
El PP pide explicaciones a Zapatero por las “presuntas investigaciones judiciales” contra el expresidente
Los populares extienden la dación de cuentas a Pedro Sánchez
|
etiquetas
:
zapatero
5
1
2
K
39
politica
14 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
1
2
K
39
politica
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Macnulti_reencarnado
Komando kalimoxo, a trabajar!!!
3
K
19
#2
powernergia
#1
Hablando de Zapatero, siempre viene bien citar esto que se que os gusta a sus seguidores:
Pero a ver, ¿Que ha hecho Zapatero por nosotros?.
-La UME.?
-La Ley Antitabaco?
Si, pero además de la UME y la Ley Antitabaco, ¿Que ha hecho Zapatero por nosotros?.
-Sacarnos de la guerra de Irak..
Si, pero además de la UME, la Ley antitabaco, y sacarnos de la guerra de Irak, que ha hecho Zapatero por nosotros?
-El carnet por puntos?
-La Ley de Matrimonio Igualitario?
Si, pero además de la UME y…
» ver todo el comentario
12
K
122
#3
Macnulti_reencarnado
#2
no compro burras, galán. Prueba con otro.
2
K
7
#11
Tensk
#3
Nah, es el mismo usuario spam-karmawhore de siempre, que cuando hay una noticia que habla de Zapatero tiene que sacar su mismo comentario repetido, porque mira que lo ha puesto veces, con mentiras, falsedades y medias verdades que ya le he desmontado.
Pero vamos, cuando luego le preguntas a
#2
que qué fueron de los más de 12.000.000.000€ del plan E o, mejor todavía, le preguntas que qué tal el Zapatero por el que hubo que hacer una reforma constitucional que garantizase el pago de la deuda pública sobre cualquier otro gasto y, ya para rematarla, que fue Zapatero el que cambió la edad de jubilación de manera que todavía sigue aumentando hasta llegar a los 67 años... ah, ahí calla como puta en cuaresma.
1
K
18
#12
Macnulti_reencarnado
#11
así les va. Se piensan que la gente es tonta.
1
K
18
#13
Tensk
#12
Hay gente tonta en todo el espectro político. Pero no todos.
0
K
10
#4
sotillo
#2
Si pero dio paso a ratas como Montoro que se cargó a los autónomos de este país, debió utilizar matarratas antes de abandonar la Moncloa, los votantes no tenían culpa de su estupidez
0
K
11
#8
manbobi
#4
Zapatero es culpable de lo que hizo Montoro?
0
K
11
#9
soberao
*
#2
Como Aznar, que lo único que ha hecho es trabajar para sus intereses y el de sus amigotes, y montarse un chiringuito para no tener que volver a su antiguo trabajo de Inspector de Hacienda, para luego ir presumiendo de que los trabajadores se jubilan muy "jóvenes" con menos de 72 años cuando él sigue "trabajando".
1
K
28
#5
txepel
#1
El problema de la sobreactuación, de acusarle de ser miembro del Cártel de los Soles, de narcotráfico, de trata de personas… es que la gente, incluidos los tuyos, acaban pasando.
1
K
22
#7
Macnulti_reencarnado
#5
y de matar a Manolete. Tranquilo, siempre lo podréis indultar, como a los ladrones de los eres o a los indepes.
0
K
8
#14
XtrMnIO
Los pepetarras nunca perdonarán a ZP el haber acabado con ETA.
0
K
12
#6
manzitor
Si 'lo judicial' fuera ya de fiar, después de todo lo que hemos visto, una investigación podría significar algo. Si los medios fueran mínimamente objetivos y no peones de tablero al servicio de sus amos, igual tendría cierto sentido. Y si el senado fuera realmente una cámara de representación territorial en vez de un circo, nos lo tomaríamos en serio. Por lo tanto... una mierda más de la pataleta de la derecha, que no gobernó por que no quiso.
0
K
12
#10
pirat
Todo el puto día pidiendo las explicaciones a los demás,
que ellos no dan de sus desmanes...
En menos de un año sus jueces activistas han hecho coincidir la vergüenza de ábalos y el sicario pepero aldama con la eterna dilación en el gravísimo caso montoro.
Y nosotros chupándonos el dedo...
0
K
9
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Pero a ver, ¿Que ha hecho Zapatero por nosotros?.
-La UME.?
-La Ley Antitabaco?
Si, pero además de la UME y la Ley Antitabaco, ¿Que ha hecho Zapatero por nosotros?.
-Sacarnos de la guerra de Irak..
Si, pero además de la UME, la Ley antitabaco, y sacarnos de la guerra de Irak, que ha hecho Zapatero por nosotros?
-El carnet por puntos?
-La Ley de Matrimonio Igualitario?
Si, pero además de la UME y… » ver todo el comentario
Pero vamos, cuando luego le preguntas a #2 que qué fueron de los más de 12.000.000.000€ del plan E o, mejor todavía, le preguntas que qué tal el Zapatero por el que hubo que hacer una reforma constitucional que garantizase el pago de la deuda pública sobre cualquier otro gasto y, ya para rematarla, que fue Zapatero el que cambió la edad de jubilación de manera que todavía sigue aumentando hasta llegar a los 67 años... ah, ahí calla como puta en cuaresma.
que ellos no dan de sus desmanes...
En menos de un año sus jueces activistas han hecho coincidir la vergüenza de ábalos y el sicario pepero aldama con la eterna dilación en el gravísimo caso montoro.
Y nosotros chupándonos el dedo...