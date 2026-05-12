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El PP pide explicaciones a Zapatero por las “presuntas investigaciones judiciales” contra el expresidente

Los populares extienden la dación de cuentas a Pedro Sánchez

| etiquetas: zapatero
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14 comentarios
5 1 2 K 39 politica
Comentarios destacados:    
Macnulti_reencarnado #1 Macnulti_reencarnado
Komando kalimoxo, a trabajar!!!
3 K 19
powernergia #2 powernergia
#1 Hablando de Zapatero, siempre viene bien citar esto que se que os gusta a sus seguidores:

Pero a ver, ¿Que ha hecho Zapatero por nosotros?.

-La UME.?
-La Ley Antitabaco?

Si, pero además de la UME y la Ley Antitabaco, ¿Que ha hecho Zapatero por nosotros?.

-Sacarnos de la guerra de Irak..

Si, pero además de la UME, la Ley antitabaco, y sacarnos de la guerra de Irak, que ha hecho Zapatero por nosotros?

-El carnet por puntos?
-La Ley de Matrimonio Igualitario?

Si, pero además de la UME y…   » ver todo el comentario
12 K 122
Macnulti_reencarnado #3 Macnulti_reencarnado
#2 no compro burras, galán. Prueba con otro.
2 K 7
#11 Tensk
#3 Nah, es el mismo usuario spam-karmawhore de siempre, que cuando hay una noticia que habla de Zapatero tiene que sacar su mismo comentario repetido, porque mira que lo ha puesto veces, con mentiras, falsedades y medias verdades que ya le he desmontado.

Pero vamos, cuando luego le preguntas a #2 que qué fueron de los más de 12.000.000.000€ del plan E o, mejor todavía, le preguntas que qué tal el Zapatero por el que hubo que hacer una reforma constitucional que garantizase el pago de la deuda pública sobre cualquier otro gasto y, ya para rematarla, que fue Zapatero el que cambió la edad de jubilación de manera que todavía sigue aumentando hasta llegar a los 67 años... ah, ahí calla como puta en cuaresma.
1 K 18
Macnulti_reencarnado #12 Macnulti_reencarnado
#11 así les va. Se piensan que la gente es tonta.
1 K 18
#13 Tensk
#12 Hay gente tonta en todo el espectro político. Pero no todos.
0 K 10
sotillo #4 sotillo
#2 Si pero dio paso a ratas como Montoro que se cargó a los autónomos de este país, debió utilizar matarratas antes de abandonar la Moncloa, los votantes no tenían culpa de su estupidez
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manbobi #8 manbobi
#4 Zapatero es culpable de lo que hizo Montoro?
0 K 11
#9 soberao *
#2 Como Aznar, que lo único que ha hecho es trabajar para sus intereses y el de sus amigotes, y montarse un chiringuito para no tener que volver a su antiguo trabajo de Inspector de Hacienda, para luego ir presumiendo de que los trabajadores se jubilan muy "jóvenes" con menos de 72 años cuando él sigue "trabajando".
1 K 28
#5 txepel
#1 El problema de la sobreactuación, de acusarle de ser miembro del Cártel de los Soles, de narcotráfico, de trata de personas… es que la gente, incluidos los tuyos, acaban pasando.
1 K 22
Macnulti_reencarnado #7 Macnulti_reencarnado
#5 y de matar a Manolete. Tranquilo, siempre lo podréis indultar, como a los ladrones de los eres o a los indepes.
0 K 8
XtrMnIO #14 XtrMnIO
Los pepetarras nunca perdonarán a ZP el haber acabado con ETA.
0 K 12
manzitor #6 manzitor
Si 'lo judicial' fuera ya de fiar, después de todo lo que hemos visto, una investigación podría significar algo. Si los medios fueran mínimamente objetivos y no peones de tablero al servicio de sus amos, igual tendría cierto sentido. Y si el senado fuera realmente una cámara de representación territorial en vez de un circo, nos lo tomaríamos en serio. Por lo tanto... una mierda más de la pataleta de la derecha, que no gobernó por que no quiso.
0 K 12
#10 pirat
Todo el puto día pidiendo las explicaciones a los demás,
que ellos no dan de sus desmanes...

En menos de un año sus jueces activistas han hecho coincidir la vergüenza de ábalos y el sicario pepero aldama con la eterna dilación en el gravísimo caso montoro.
Y nosotros chupándonos el dedo...
0 K 9

menéame