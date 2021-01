El PP pedirá este jueves al Congreso mantener vigente la "Ley Mordaza" y frenar la reforma ya en tramitación

Alega que no es ni urgente ni oportuno acometer esta reforma prometida por el Gobierno de PSOE y Podemos. Justifica la presentación de esta enmienda subrayando que la Ley de Seguridad Ciudadana, que data de 2011, está resultando "imprescindible" para lucha contra la pandemia del Covid y que no es el momento adecuado par reformarla. Es "una buena ley" y su aplicación "no genera problemas", está dispuesto a mejorarla para reforzar "aún más" los instrumentos de los que disponen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero no ahora.