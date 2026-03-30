El PP mantendría su actual mayoría absoluta y Montero cosecharía el peor resultado histórico del PSOE

Aunque de manera muy ajustada, el PP de Juanma Moreno lograría revalidar su actual mayoría absoluta en Andalucía, según una encuesta de Target Point para El Debate. Los populares, que en las elecciones de 2022 lograron 58 de los 109 diputados de la Cámara autonómica, se dejarían en esta ocasión entre dos o tres escaños, pero podrían seguir gobernando esta comunidad autónoma en solitario.