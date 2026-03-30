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El PP mantendría su actual mayoría absoluta y Montero cosecharía el peor resultado histórico del PSOE

Aunque de manera muy ajustada, el PP de Juanma Moreno lograría revalidar su actual mayoría absoluta en Andalucía, según una encuesta de Target Point para El Debate. Los populares, que en las elecciones de 2022 lograron 58 de los 109 diputados de la Cámara autonómica, se dejarían en esta ocasión entre dos o tres escaños, pero podrían seguir gobernando esta comunidad autónoma en solitario.

| etiquetas: pp , psoe , montero
2 0 4 K -17 politica
6 comentarios
2 0 4 K -17 politica
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Cáncer de mama con sarna, no pica.
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#5 Toponotomalasuerte
#1 se ve que los contratitos a dedo de sanidad y el expolio que están sufriendo no penaliza entre los comemierda.
1 K 17
HeilHynkel #3 HeilHynkel
El DeWater dixit.
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jacm #6 jacm
Es una encuesta de El Debate, es decir no busca tanto saber la verdad sino influir a favor de la ultraderecha.
No deberíamos mover está propaganda sucia por mucho que quiera convertirse en profecía autocumplida
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Gadfly #2 Gadfly
Me alegro por lo de la Chiqui Mopongo!
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Gadfly #4 Gadfly
no irá la cosa muy desencaminada. A esa señora del PSOE se le tiene mucho asco en Andalucia
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menéame